عاجل.. "إيجار": يمكنك رفع مطالبة مالية بعد هذه الفترة من تاريخ استحقاق الفاتورة

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كشفت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن رفع مطالبة مالية يكون بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.





رفع المطالبة المالية بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة



المستأجر ملزم بإكمال مدة العقد ودفع مستحقاته



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن للمؤجر أيضًا رفع طلب أمر إخلاء للعقار من محكمة التنفيذ بعد مرو 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.وأكدت خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين، أنه يمكن تغيير المؤجر بالعقد من المالك القديم إلى المالك الجديد من خلال خدمة "تغيير مالك"، عن طريق وسيط عقاري.وفي وقت سابق، بينت منصة إيجار أن المستأجر لا يحق له إنهاء العقد دون رضا المؤجر، وحتى إن أخلى العقار فإنه ملزم بدفع قيمة الإيجار مدة العقد المتفق عليها.وأشارت إلى أن إنهاء العقد الساري لا يتم إلا باتفاق الطرفين وموافقتهم جميعًا أو بأمر قضائي، وخلاف ذلك يظل العقد ساريًا حسب الاتفاق.وأضافت بأنه في حال عدم سداد الإيجار يمكن للمالك رفع مطالبة مالية بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.