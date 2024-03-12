عاجل.. "إيجار" تحذر مجددًا من الدفع خارج المنصة.. ماذا حدث؟

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جددت منصة إيجار تحذيرها بشأن الدفع خارج المنصة، حيث إنه لا يعتد به منذ التاريخ الذ حددتها المنصة لأجل سريان عملية الدفع بطريقة صحيحة.



الدفع خارج منصة إيجار:



حدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين:



تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة "إكس" قائلا :"راعي المكتب يقول الدفع عنده قلت له عن طريق المنصة بدفع قال لا تعال ادفع عندي هل يحق له".وجاء الرد :"حياك الله .. اعتبارًا من 15 يناير 2024م، الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153 نسعد بخدمتك ".وقبل أيام ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".أيضا وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير بياناتك البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.وكتبت المنصة في حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها".وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.2- الدخول إلى إدارة الحساب.3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.6- اعتماد التعديل.