الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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توضيح مهم بشأن تعديل بيانات العقد الموثق بشبكة إيجار

إيجار -
منصة إيجار
أ أ
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أصدرت شبكة إيجار، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن تعديل بيانات العقد الموثق.
وأوضحت على حسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن طلب تقبيل العقد في شبكة إيجار، مؤكدة أنه لا يمكن التعديل على بيانات العقد الموثق.اضافة اعلان


خطوات تعديل عقد الإيجار قبل توثيقه

في الوقت نفسه، أشارت المنصة إلى أن هناك خطوات تعديل عقد الإيجار قبل توثيقه هذا النحو:
1 - رفض التوثيق.
2 - تعديل العقد لدى الوسيط العقاري الذي أنشأ العقد.
3 - إرسال العقد للتوثيق.

كيف أوثق عقد إيجاري 1445؟

وكشفت شبكة إيجار، أنه يتم التوثيق من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:
1 - بعد أن يتم الانتهاء من اختيار الوحدة الإيجارية، يتم التوجه إلى أحد الوسطاء العقاريين لتوثيق العقد.
2 - سيقوم الوسيط العقاري بإدخال البيانات اللازمة والمطلوبة للتوثيق.
3 - بعد ذلك تصل رسالة نصية إلى المؤجر والمستأجر.
4 - الاطلاع على العقد وتوثيقه بشكل إلكتروني عبر شبكة إيجار.


تعديل العنوان الوطني في عقد الإيجار

وحول تعديل العنوان الوطني في عقد الإيجار، بينت – في وقت سابق – أنه لابد من اتباع الآتي:
1 - الذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة إيجار.
2 – الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختر تحديد شبكة الإيجار.
3 – الانتقال لتسجيل الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
4 - تحديد خانة المنشأة ثم اضغط على تفاصيل ثم قم بتحديث المعلومات.
5 - تعديل العنوان وفقًا لتحديد الموقع الجغرافي ثم قم بحفظ عملية تعديل العنوان الوطني.


وتسعى منصة إيجار لتقديم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني لكافة المواطنين والمقيمين، حيث توفر للوسطاء العقاريين تعديل العناوين الوطنية دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية توفيرًا للوقت والجهد على الجميع.

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