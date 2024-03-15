الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في دورتها الـ 25..

400 ألف ريال للفائزة الأولى.. اعتماد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

وزير الشئون الاسلامية
الشؤون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة والعشرين.اضافة اعلان

الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين:


 وعُقدت تصفيات المسابقة النهائية في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 29 شعبان لعام 1445هـ، بمشاركة 125 متسابقاً ومتسابقةً تنافسوا على فروع المسابقة الستة، ويبلغ إجمالي الجوائز أكثر من 7.000.000 ريال.

جائزة الفائزة بالمركز الأول والثاني:


وفازت بالمركز الأول في الفرع الأول نردين بنت عبدالله الصبحاوي وحصلت على مبلغ 400.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني سارة بنت أحمد حسين وحصلت على مبلغ 375.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث جواهر بنت علي بن أحمد الحارثي وحصلت على مبلغ 350.000 ريال.
وأما الفائزات في الفرع الثاني فقد نالت المركز الأول أصالة بنت صالح الزهراني وحصلت على مبلغ 250.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني شهد بنت عبدالحليم البرقاوي وحصلت على مبلغ 225.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث جود بنت حبيب الله بخاري وحصلت على مبلغ 200.000 ريال.

الفائزات في الفرع الثالث:


وجاءت الفائزات في الفرع الثالث كالتالي : فازت بالمركز الأول ليان بنت مساعد البدراني الحربي وحصلت على مبلغ 180.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني خولة بنت صالح النفيسي وحصلت على مبلغ 170.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث أمجاد بنت حسين مفتي وحصلت على مبلغ 160.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع بشائر بنت حامد الفتني وحصلت على مبلغ 150.000 ريال، وفازت بالمركز الخامس البتول بنت عبدالقادر السيد وحصلت على مبلغ 140.000 ريال.
وفي الفرع الرابع فقد نالت المركز الأول نوران بنت بدر ياسين وحصلت على مبلغ 120.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أماني بنت شايع الحارثي وحصلت على مبلغ 110.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث جنى بنت محمد العتيق وحصلت على مبلغ 100.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع هالة بنت يوسف العوفي وحصلت على مبلغ 90.000 ريال، وفازت بالمركز الخامس رؤى بنت محمد الحربي وحصلت على 80.000 ريال.

الفائزات في الفرع الخامس والسادس:


وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول عائشة بنت فهد السويد وحصلت على مبلغ 60.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني وسن بنت محمد الحربي وحصلت على مبلغ 55.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث لينا بنت عبدالعزيز الحميد وحصلت على مبلغ 50.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع أمل بنت شايع الحارثي وحصلت على مبلغ 45.000 ريال، وفازت بالمركز الخامس سوسن بنت علي الأمير وحصلت على 40.000 ربال.
أما الفائزات بالفرع السادس، فقد فازت بالمركز الأول غلا بنت حسن عسيري وحصلت على مبلغ 35.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أنفال بنت عطية سليم المطرفي وحصلت على مبلغ 32.500 ريال، وفازت بالمركز الثالث زبيدة بنت قاسم خواجي وحصلت على مبلغ 30.000 ريال, وفازت بالمركز الرابع وسن بنت محمد يونس سيت وحصلت على مبلغ 27.500 ريال، وفازت بالمركز السادس نجود بنت فهد العامر وحصلت على 25.000 ريال.
وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية بمستوى المشاركات في الجائزة، وحفظ القرآن الكريم في صدورهن، وتميُّزهنّ في حُسن التلاوة والأداء والتفسير، منوهاً بما حققن من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهن حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدماً التهنئة للفائزات ووالديهن بهذا التفوق والإنجاز.

اقرأ أيضا

دوريات الأمن بجازان تضبط 4 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

عاجل.. أهم 10.. تحذير لسكان الرياض لمدة 3 أيام وسبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

هيئة المنافسة: التحقيق مع منشآت مخالفة وتحريك دعاوي جزائية

كيفية إزالة مخالفة لا تخص سيارتك في خطوة واحدة.. المرور يجيب

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GIl0PZsWYAAH6Gc 6:08 ص الخميس، 14 مارس 2024

الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك سلمان: بركة القرآن جعلتني أعتلي منصة التتويج

وزير الشئون الاسلامية 11:56 م الأربعاء، 13 مارس 2024

الفائز "المنيعي" يحصد400 ألف ريال.. اعتماد أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

متسابق 10:11 م السبت، 09 مارس 2024

ماذا قال أصغر متسابق في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن؟

خادم الحرمين (11) 6:11 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

برعاية خادم الحرمين.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن..غدًا الأربعاء