الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك سلمان: بركة القرآن جعلتني أعتلي منصة التتويج

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أعرب الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول (القراءات) بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والعشرين المتسابق فيصل بن محمد بن صالح المنيعي، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز والتتويج بلقب جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن البالغ قيمتها ( 400.000 ) ريال.



أهدى الفوز لوالده



منافسة قوية



وأهدى ، فيصل بن محمد بن صالح المنيعي هذا الفوز لوالديه لمتابعتهما وحرصهما حتى أتقن الحفظ والتلاوة بالقراءات الـ 7 المتواترة.وأكد أن المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين من أفضل القراء على مستوى المملكة، إضافة إلى وجود محكمين عاليي المستوى من أعضاء هيئات التدريس بجامعات المملكة، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيمها للمسابقة وتوفيرهم كل سبل الراحة للمشاركين والمشاركات.