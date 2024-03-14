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الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك سلمان: بركة القرآن جعلتني أعتلي منصة التتويج

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الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك سلمان للقرآن
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 أعرب الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول (القراءات) بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والعشرين المتسابق فيصل بن محمد بن صالح المنيعي، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز والتتويج بلقب جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن البالغ قيمتها ( 400.000 ) ريال.اضافة اعلان

أهدى الفوز لوالده

وأهدى ، فيصل بن محمد بن صالح المنيعي هذا الفوز لوالديه لمتابعتهما وحرصهما حتى أتقن الحفظ والتلاوة بالقراءات الـ 7 المتواترة.

منافسة قوية

 وأكد أن المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين من أفضل القراء على مستوى المملكة، إضافة إلى وجود محكمين عاليي المستوى من أعضاء هيئات التدريس بجامعات المملكة، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيمها للمسابقة وتوفيرهم كل سبل الراحة للمشاركين والمشاركات.

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