ماذا قال أصغر متسابق في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن؟

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قال المتسابق أحمد طراد العنزي من منطقة الحدود الشمالية المشارك في الفرع السادس بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 25:" شعرت بالرهبة والتوتر الشديد خلال جلوسي على كرسي الاستماع بقاعة التصفيات النهائية.



أصغر متسابق في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن:

وأضاف :"دعوت الله كثيراً فاستجاب دعواتي ولم يصدر مني أيّ خطأ والحمد لله اللذي بنعمته تتم الصالحات".وأفاد العنزي الذي يعد أصغر مشارك في المسابقة المحلية في دورتها الحالية حيث يبلغ 12 عاماً وهو في طريقه لحفظ القرآن الكريم كاملاً أنه استعد للمسابقة منذ شهور لقوة المتنافسين وجودة القراء ، مبينًا أن الوصول للتصفيات النهائية بحد ذاته يعّد إنجازًا.وفي ختام حديثه رفع الشكر للقيادة الرشيدة – حفظها الله- على عنايتها بحفظة كتاب الله الكريم, كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعتها المستمرة للمسابقة .