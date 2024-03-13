الفائز "المنيعي" يحصد400 ألف ريال.. اعتماد أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

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اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة والعشرين.

وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 29 شعبان لعام 1445هـ، بمشاركة 125 متسابقاً ومتسابقةً تنافسوا على فروع المسابقة الستة، ويبلغ إجمالي الجوائز أكثر من 7 ملايين ريال.

الفائز بالمركز الأول:

وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول فيصل بن محمد بن صالح المنيعي ، وحصل على مبلغ 400.000 ريال، وبالمركز الثاني أحمد بن عوض رجاء العوفي، وحصل على مبلغ 375.000 ريال، وبالمركز الثالث سعد بن إبراهيم بن حمد الرويتع وحصل على مبلغ 350.000 ريال.

وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول جابر بن حسين المالكي وحصل على مبلغ 250.000 ريال، وبالمركز الثاني عبدالله بن عمر الهندي، وحصل على مبلغ 225.000 ريال، وبالمركز الثالث محمد بن يوسف العقيبي وحصل على مبلغ 200.000 ريال.

الفائزون في الفرع الثالث والرابع:

وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي : المركز الأول سعد بن أحمد الشثري وحصل على مبلغ 180.000 ريال، وبالمركز الثاني عمر بن عبدالعزيز البريدي، وحصل على مبلغ 170.000 ريال، وبالمركز الثالث أحمد بن حامد السهلي، وحصل على مبلغ 160.000 ريال, وبالمركز الرابع ريان بن سعد الجهني، وحصل على مبلغ 150.000 ريال, وبالمركز الخامس منصور بن متعب الحربي وحصل على مبلغ 140.000 ريال .

وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول عمر بن عبدالله الشهري وحصل على مبلغ 120.000 ريال، وبالمركز الثاني محمود بن رياض فلاتة، وحصل على مبلغ 110.000 ريال، وبالمركز الثالث عمار بن عبدالعزيز العبيدان، وحصل على مبلغ 100.000 ريال, وبالمركز الرابع عبدالله بن مازن الحربي، وحصل على مبلغ 90.000 ريال, وبالمركز الخامس الحسن بن علي جعفري، وحصل على مبلغ 80.000 ريال.

الفائزون في الفرع الخامس والسادس:

وفاز في الفرع الخامس بالمركز الأول البراء بن عبدالمؤمن الحسين وحصل على مبلغ 60.000 ريال، وبالمركز الثاني عمر بن عبدالله الصبيح ، وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وبالمركز الثالث نواف بن هلال المغذوي، وحصل على مبلغ 50.000 ريال, وبالمركز الرابع عبدالرحمن بن بدر البدر ، وحصل على مبلغ 45.000 ريال, وبالمركز الخامس أسيد بن بشير فتني ، وحصل على مبلغ 40.000 ريال .

أما الفائزون بالفرع السادس فهم: أحمد بن طراد العنزي المركز الأول وحصل على مبلغ 35.000 ريال، وبالمركز الثاني عبدالمجيد بن عاصم التمنكاني ، وحصل على مبلغ 32.500 ريال، وبالمركز الثالث سليمان بن بندر القحطاني وحصل على مبلغ 30.000 ريال, وبالمركز الرابع محمد بن نور الدين الشنقيطي ، وحصل على مبلغ 27.5000 ريال, وبالمركز الخامس أسامة بن عويض المرواني وحصل على مبلغ 25.000 ريال .

وبهذه المناسبة، أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكُّن حفظ القرآن الكريم في صدورهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء والتفسير، منوهًا بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدمًا التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز، موصيًا لهم بالعمل على هذا الكتاب العظيم.