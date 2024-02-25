أعلاها 36 وأقلها 7.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم،34 في مكة المكرمة ووادي الدواسر، و33 درجة في نجران، و32 في جازان وينبع ولاقنفذة وبيشة، و26 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والسودة وتبوك 8، وحائل 9، والعلا وعرعر 10 درجات مئوية.