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أعلاها 36 وأقلها 7.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم،34  في مكة المكرمة ووادي الدواسر، و33 درجة في نجران، و32 في جازان وينبع ولاقنفذة وبيشة، و26 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والسودة وتبوك 8، وحائل 9، والعلا وعرعر 10 درجات مئوية.

أمطار ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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