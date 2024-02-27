أقلها 3 وأعلاها 33.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في عرعر شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جدة والقنفذة والمدينة المنورة، و22 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:عرعر 3، ورفحاء 4، سكاكا 5، والقريات وحفر الباطن وطريف 6، والصمان والدهناء وبريدة وتبوك 8، السودة وحائل والتنهات 7، وتبوك والجوف 8، والمجمعة 9 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.