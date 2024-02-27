أقلها 3 وأعلاها 33.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في عرعر شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جدة والقنفذة والمدينة المنورة، و22 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
عرعر 3، ورفحاء 4، سكاكا 5، والقريات وحفر الباطن وطريف 6، والصمان والدهناء وبريدة وتبوك 8، السودة وحائل والتنهات 7، وتبوك والجوف 8، والمجمعة 9 درجات مئوية.