انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم.. 31 بمكة و6 في طريف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في مكة وجازان والقنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في جدة وشرورة، و29 درجة في نجران وبيشة، و26 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف والقريات والسودة وسكاكا وعرعر 7، ورفحاء والعلا والمجمعة والصمان 9، وبريدة والدوادمي والدهناء 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.