35 في جدة و8 بالسودة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات
الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
درجة في جدة وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في مكة المكرمة، و33 في جازان وشرورة والعلا، و32 في المدينة وشرورة ووادي الدواسر والأحساء، و30 درجة في الرياض وتبوك والصمان.
* درجات
الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وأبها 11، والباحة 12، والقريات والطائف 13، وطريف 14 درجة مئوية.