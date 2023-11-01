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العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة و 35 في جدة والأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في ينبع والدمام، و33 في جازان والصمان والقنفذة و32 درجة في الخرج والدهناء وشرورة، ووادي الدواسر، و31 درجة في المدينة المنورة والرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها 14، والباحة 15، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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