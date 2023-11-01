العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة
العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
في مكة المكرمة و 35 في جدة والأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في ينبع والدمام، و33 في جازان والصمان والقنفذة و32 درجة في الخرج والدهناء وشرورة، ووادي الدواسر، و31 درجة في المدينة المنورة والرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها 14، والباحة 15، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.