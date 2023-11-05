العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد،
أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
درجة في جدة، و 35 في مكة المكرمة وجازان وينبع.
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وأضاف أنه سجل اليوم 33 درجة في المدينة وشرورة، و32 في الدمام ووادي الدواسر العلا والخرج، و31 درجة في تبوك ورفحاء و30 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 10، والباحة 12، وطريف 14، والطائف والقريات 15 درجة مئوية.