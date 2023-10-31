36 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة و35 في جدة و34 في ينبع.وأضاف أنه سجل اليوم 33 درجة في الأحساء والدمام والقنفذة، و32 في جازان والصمان وشرورة ووادي الدواسر والخرج و31 درجة في المدينة المنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:الباحة وأبها 14، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.