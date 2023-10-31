36 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات الحرارة
العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
درجة في مكة المكرمة و35 في جدة و34 في ينبع.
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وأضاف أنه سجل اليوم 33 درجة في الأحساء والدمام والقنفذة، و32 في جازان والصمان وشرورة ووادي الدواسر والخرج و31 درجة في المدينة المنورة والرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
الباحة وأبها 14، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.