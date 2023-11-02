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أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وجدة وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في الأحساء، و33 في الدمام وشرورة والعلا والقنفذة ووادي الدواسر و32 درجة في المدينة والخرج، و31 درجة في الوجه و30 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وأبها 13، والباحة وطريف 15، والطائف والقريات 17 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على  ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.




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