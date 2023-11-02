أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس،
أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى
وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وجدة وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في الأحساء، و33 في الدمام وشرورة والعلا والقنفذة ووادي الدواسر و32 درجة في المدينة والخرج، و31 درجة في الوجه و30 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وأبها 13، والباحة وطريف 15، والطائف والقريات 17 درجة مئوية.