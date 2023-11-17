3 ضربات أمنية في خميس مشيط والجوف وجازان ضد مهربي المخدرات

أ أ
قبض مرور محافظة خميس
مشيط بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما
مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما
إلى جهة الاختصاص.
احباط ترويج الإمفيتامين
في الجوفوقبضت المديرية العامة
لمكافحة المخدرات على مواطنَين بمنطقة الجوف لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر،
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (165) كيلوغرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
إحباط تهريب 165 كيلو من القات في جازان
وتهيب الجهات الأمنية
بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات
صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وسائل الإبلاغ عن المهربين
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.