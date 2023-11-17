3 ضربات أمنية في خميس مشيط والجوف وجازان ضد مهربي المخدرات

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قبض مرور محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





احباط ترويج الإمفيتامين في الجوف





إحباط تهريب 165 كيلو من القات في جازان





وسائل الإبلاغ عن المهربين

