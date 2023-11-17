الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

3 ضربات أمنية في خميس مشيط والجوف وجازان ضد مهربي المخدرات

مخدرات جازان
احباط تهريب القات في جازان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبض مرور محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

احباط ترويج الإمفيتامين في الجوف

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَين بمنطقة الجوف لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


إحباط تهريب 165 كيلو من القات في جازان

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (165) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


وسائل الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

الهيئة العامة للطرق
10:26 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"الطرق" تؤكد على أهمية التقيد بتعليمات السلامة مع إجازة نهاية الفصل الأول

6756765
9:30 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"الجبير" بمنتدى مسك: المملكة أصبحت بتميزها مرجعًا لكثير من دول العالم

أمطار غزيرة
9:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

اقرأ أيضا

ضربة مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بجازان والجوف

عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

شاهد.. قوة العصف المطري من سحابة الرياض الغزيرة

التمرين التحضيري "رماح النصر"يختتم مناوراته بالقطاع الشرقي

في غزة.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفرنسية وقف إطلاق النار فورًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 8:47 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

ضربة مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بجازان والجوف

87978897 1:14 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشهد مهيب.. شاهد سحابة الجرف تغطي شاطئ السهي بجازان

أمطار 11:48 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أمطار وصواعق رعدية حتى الـ 11 مساءً.. إنذار من الأرصاد على حائل ونجران وجازان

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود 11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

اقرأ أيضا

85675
5:29 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. شاهد السيول في وادي الشوكي تصب في روضة التنهات

المواضفات السعودية
5:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. اللائحة الفنية للأجهزة المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار (تفاصيل)

F_HvSzvWkAEEcuL
4:54 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
4:12 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"الزكاة والضريبة" تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

أمطار غزيرة
9:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

يبءرءير
8:12 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز

تغيير العمل
7:09 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:11 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة

المواضفات السعودية
5:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. اللائحة الفنية للأجهزة المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار (تفاصيل)