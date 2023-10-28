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أمطار وصواعق رعدية حتى الـ 11 مساءً.. إنذار من الأرصاد على حائل ونجران وجازان

أمطار
أمطار
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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏اضافة اعلان
 وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.‏

أمطار على نجران:


كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً، و تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الـ 11 مساءً.

صواعق رعدية:


أيضا نبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة التاسعة مساءً.

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