ضربة مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بجازان والجوف

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب نحو 165 كيلوجرام من القاتفي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 165 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط
شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامينوفي
الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَين لترويجهما مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.