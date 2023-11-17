ضربة مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بجازان والجوف

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب نحو 165 كيلوجرام من القات



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



اضافة اعلان