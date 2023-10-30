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مشهد مهيب.. شاهد سحابة الجرف تغطي شاطئ السهي بجازان

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سحابة الجرف
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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تكونت السحب الركامية الممطرة، حيث جرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب نتيجة غزارة الأمطار بجازان ومكة وعسير وعدد من المناطق. اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت سحابة الجرف شاطئ السهي في مشهد مهيب بجازان.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.

رياح نشطة على الرياض والحدود الشمالية

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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