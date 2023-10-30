مشهد مهيب.. شاهد سحابة الجرف تغطي شاطئ السهي بجازان

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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تكونت السحب الركامية الممطرة، حيث جرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب نتيجة غزارة الأمطار بجازان ومكة وعسير وعدد من المناطق. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت سحابة الجرف شاطئ السهي في مشهد مهيب بجازان.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة على الرياض والحدود الشمالية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سحابة الجرف في

شاطئ السهي

الاثنين ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

30 أكتوبر 2023 م

من | محمد الازيبي

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. pic.twitter.com/lOO8GOHXC9 🔴 مشهد مهيب لـسحابة الجرف فيشاطئ السهي #جازان_الان الاثنين ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ30 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | محمد الازيبي October 30, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



