28 رمضان.. درجات الحرارة العظمى 38 بمكة والصغرى 10 في السودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة و37 في شرورة، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في جازان، و34 في الدمام وينبع والقنفذة وحفر الباطن والدهناء، و33 درجة في جدة ونجران والمدينة المنورة، و32 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 10، والقريات وطريف 11، و13 في أبها، والباحة وتبوك 15، وسكاكا وبريدة 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.