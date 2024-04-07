الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

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28 رمضان.. درجات الحرارة العظمى 38 بمكة والصغرى 10 في السودة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة و37 في شرورة، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في جازان، و34 في الدمام وينبع والقنفذة وحفر الباطن والدهناء، و33 درجة في جدة ونجران والمدينة المنورة، و32 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، والقريات وطريف 11، و13 في أبها، والباحة وتبوك 15، وسكاكا وبريدة 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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