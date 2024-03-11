1 رمضان.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين 1 رمضان، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة ، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في وادي الدواسر والقنفذة، و34 في جدة وجازان والخرج والأحساء، و33 في الرياض والتنهات والصمان والدهناء، و32 درجة في المدينة والدمام ونجران.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 7، والسودة والقريات 8، وعرعر 9، و10 في تبوك وسكاكا 11 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.