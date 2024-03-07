الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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دفء عام.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل حالة من الدفء مع ارتفاع طفيف ملحوظ لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.اضافة اعلان

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في شرورة بنجران، وأقلها 8 درجات في طريف والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في مكة وجازان والقنفذة، و31 في نجران، و30 في جدة ووادي الدواسر، و29 في المدينة المنورة، و28 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والقريات 8، والسودة 9، وتبوك 10، ورفحاء وعرعر 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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