الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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درجات الحرارة.. طريف الأقل اليوم بين مناطق المملكة بـ 8 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة وجازن، وأقلها 8 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في شرورة وبيشة، و31 في جدة وينبع والمدينة المنورة، و23 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة وحائل 8، جازان والقريات 9، وحائل وعرعر وحفر الباطن 8، ورفحاء وعرعر وتبوك 10 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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