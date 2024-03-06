درجات الحرارة.. طريف الأقل اليوم بين مناطق المملكة بـ 8 مئوية

أ أ
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار
انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات الحرارة العظمى وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات
الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة وجازن، وأقلها 8 درجات في طريف
شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في شرورة وبيشة، و31 في جدة وينبع والمدينة المنورة، و23 في الرياض.
* درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
طريف والسودة وحائل 8، جازان والقريات 9، وحائل وعرعر وحفر الباطن 8، ورفحاء وعرعر وتبوك 10 درجات مئوية.