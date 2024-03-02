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١.٦ مليون طالب وطالبة يواصلون رحلتهم التعليمية غدًا بتعليم الرياض

تعليم الرياض
تعليم الرياض
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يستأنف غدًا أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان

استئناف الفصل الدراسي الثالث بالرياض:


 وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن المدارس أكملت استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، واستقبال الطلاب والطالبات لإكمال رحلتهم التعليمية في بيئات تعليمية مهيأة ومجهزة ومكتملة الاستعدادت لتحقيق العودة الجادة للدراسة، حيث سيبدأ برنامج الاصطفاف الصباحي الساعة 6.45 صباحًا والحصة الأولى الساعة السابعة صباحًا.
 وأشار إلى أن إدارات المدارس كانت قد أنهت تسليم كتب الفصل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا الدور الكبير لشركاء النجاح أولياء الأمور وأسر الطلبة؛ للمتابعة وتهيئة الأجواء الأسرية للاستذكار خلال فترة العام الدراسي.
 وبيّن الثميري أن الفصل الدراسي الثالث سيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات الطلابية في مسابقات دولية ومحلية، متمنياً التوفيق والفوز لطلاب وطالبات تعليم الرياض وزملائهم من إدارات التعليم الأخرى في المسابقات الوطنية والإقليمية.

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