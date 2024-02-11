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طلاب وطالبات تعليم الرياض يحتفون بذكرى يوم التأسيس

طلاب يوم التأسيس
جانب من الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس
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احتفل الطلاب والطالبات في المدارس التابعة لإدارة التعليم بذكرى يوم التأسيس اليوم الأحد، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.اضافة اعلان


أكثر من مليون و200 ألف طالب يحتفلون بيوم التأسيس

واحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر، بمشاركة أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.
 وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن احتفاء الإدارة بيوم التأسيس في جميع قطاعاتها التعليمية؛ يأتي إيمانًا بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعُمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.

حزمة متنوعة من الفعاليات

 وأوضح أن الإدارة بجميع منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بهذه المناسبة بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، تذكيرًا بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة.
 وأبان الثميري أنه جرى إعداد خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة المختلفة.

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