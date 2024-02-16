الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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تعليم الرياض تقدم روشتة النجاح للطلاب في الاختبارات

التغذية السليمة والمذاكرة
الغذاء الصحي من بين العوامل المساعدة على الاستذكار الجيد
أ أ
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يستأنف الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، بعد غد الأحد، الاختبارات التحريرية نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان
يأتي هذا بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نصائح للمساعدة على الاستذكار الجيّد خلال فترة الاختبارات، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة "إكس". 

العوامل المساعدة للاستذكار الجيد

تنظيم الوقت ووضع جدول زمني للمذاكرة 
تخصيص مكان للمذاكرة وتهيئته بالإضاءة المناسبة
الابتعاد عن كل ما يشغل الطالب والطالبة 
الابتعاد عن السهر وتنظيم النوم والاهتمام بالغذاء الجيد


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