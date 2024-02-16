تعليم الرياض تقدم روشتة النجاح للطلاب في الاختبارات

أ أ

يستأنف الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، بعد غد الأحد، الاختبارات التحريرية نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

يأتي هذا بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.

وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نصائح للمساعدة على الاستذكار الجيّد خلال فترة الاختبارات، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة "إكس".





العوامل المساعدة للاستذكار الجيد



#إضاءة|

من العوامل المساعدة للاستذكار الجيّد خلال فترة الاختبارات، تنظيم الوقت، وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة للطالب والطالبة.pic.twitter.com/wvPmU8dF7w من العوامل المساعدة للاستذكار الجيّد خلال فترة الاختبارات، تنظيم الوقت، وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة للطالب والطالبة. #تعليم_الرياض February 16, 2024

تنظيم الوقت ووضع جدول زمني للمذاكرةتخصيص مكان للمذاكرة وتهيئته بالإضاءة المناسبةالابتعاد عن كل ما يشغل الطالب والطالبةالابتعاد عن السهر وتنظيم النوم والاهتمام بالغذاء الجيد