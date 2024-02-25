أخبار السعودية.. مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان وشروط الإعفاء من القروض

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:



راجع حسابك وتأكد من المبلغ.. إيداع دعم سكني لشهر فبراير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، عن إيداع أكثر من 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر فبراير 2024.



مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان



يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد المقبل، ويستمر لأكثر من 3 شهور.



شروط الإعفاء من القروض وطريقة الاستعلام عنها

يتمتع بعض الأفراد بإمكانية الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية للقروض، وذلك وفق مجموعة من الشروط.



4 إجازات سنوية للعمال بالمملكة.. تعرف على ضوابط وشروط الإجازة السنوية

يحصل العمال بالمملكة على 4 إجازات رسمية مدفوعة الأجر سنويًا.



ماذا تعرف عن الإجازة الاضطرارية.. شروطها ومدتها وهل تُخصم من الراتب؟

الإجازة الاضطرارية هي إجازة طارئة يحصل عليها العامل في حالات الوفاة أو الزواج أو الولادة. وتستوجب موافقة المدير المباشر عليها.



بيان لـ "الجوازات" بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية

أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية.



كيفية التقديم على طلب الإعفاء من اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، كيفية التقديم على طلب الإعفاء من اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.



تنبيه من "المرور" بخصوص غرامة تجاوز السرعات المحددة على الطريق

نبهت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.



مصرف الراجحي يُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين لهذه الفترة



أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023، بإجمالي 4.6 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4 مليارات سهم.



توضيح من "إيجار" حول الدفع عن طريق التحويل البنكي

أصدرت المنصة المختصة في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري "إيجار"، توضيحًا مهمًا حول الدفع عن طريق التحويل البنكي.



كيف تنشئ فكرة لمشروعك الناشئ؟ "ريادة" يُوضح



بعنوان "كيف تنشئ فكرة لمشروعك الناشئ؟"، أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" دعوته لروّاد ورائدات الأعمال والمهتمين بريادة الأعمال لحضور دورة تدريبية عبر منصة "Zoom"، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.



