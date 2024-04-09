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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركي وسلطان عمان للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر

ولي العهد
ولي العهد
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان
وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

سلطان عمان:


كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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