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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الروسي في ضحايا تفجير موسكو

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد
أ أ
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بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، برقية عزاء إلى رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وزارة الخارجية:اضافة اعلان

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
 وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم.
وأكدت أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.

تفاصيل الهجوم

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، مقتل 40 شخصًا في هجوم على المركز التجاري "كروكس سيتي هول" في موسكو، يوم أمس الجمعة، وفق المعلومات الأولية، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
وأوضح الجهاز، أنه بحسب البيانات الأولية، فإن إطلاق النار وقع قبل بدء حفل لفرقة موسيقية روسية، ومن ثم اندلع حريق بالمبنى.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. 
ودعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

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