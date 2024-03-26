ولي العهد يستقبل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي النائب مايكل روجرز وعضو لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث وعضو لجنة القوات المسلحة النائب سالود كارباجال وعضو لجنة القوات المسلحة النائب فيرونيكا اسكوبار.



علاقات الصداقة بين البلدين:



وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.فيما حضره من الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي لدى المملكة السيدة أليسون ديلورث والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لدى المملكة العميد جنرال ريتشارد جي كويرك.