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وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 8 حالات.. تعرف عليها

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.اضافة اعلان
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

تنص المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد.
وفيما يلي 8 حالات توجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب الإخلال بالشروط:
- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق .
- إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
- في حال وفاة المستفيد.

مساءلة قانونية

أما في حال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق، فإن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية.
ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.


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