الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"وقاية": لا عودة للطالب المصاب بمرض مُعْدٍ للمدرسة إلا بهذا الشرط

وقاية
هيئة الصحة العامة "وقاية"
أ أ

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية)، أن فحص الطلاب أو الموظفين لتحديد الأمراض المعدية في المدارس، لا يتم إلا في حال توفر إرشادات لفحص الجميع نتيجة حدوث جائحة جديدة. اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة، في دليل التعامل مع الحالات المعدية لشهر أكتوبر، أنه في حال ملاحظة الكادر التعليمي ظهور الأعراض الصحية العامة، وغالبًا ما تكون مؤشرًا للإصابة بمرض معدٍ.


اتخاذ الإجراءات اللازمة

يتم إبلاغ مدير المدرسة لإبلاغ الموجه الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منها: الاتصال بالوالدين لأخذ الطالب بهدف استشارة الطبيب العام وزيارة المركز الصحي.
وبشرط أن يظل الطالب تحت الملاحظة في المدرسة، بعيدًا عن بقية الطلاب حتى وصول الأهل، والتأكيد على عدم حضور الطالب المريض للمدرسة حتى يتم شفاؤه من الناحية السريرية والناحية المخبرية طبقًا لتوصيات الطبيب.


شرط عودة الطالب إلى المدرسة


وتمكين الطالب من العودة إلى المدرسة بعد انتهاء إجازته المرضية، ويتطلب إحضار تقرير للمدرسة لعودة الطالب حضوريًا.
وأوضح الدليل، أنه في حال كانت المدرسة تشعر بالقلق من احتمال تفشي مرض معدٍ، أو للحصول على النصائح والدعم في حال استدعى الوضع اتخاذ أي إجراء وقائي، تتخذ عددًا من الإجراءات.


التواصل مع المركز الصحي

وتنحصر الإجراءات المتعلقة بالمدرسة في التبليغ عن الحالات والتواصل مع المركز الصحي المرتبط بنطاق المدرسة، وتبليغ إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم.
وتبلغ الإدارة العامة للتعليم، الإدارة العامة للشؤون الصحية المدرسية في وزارة التعليم ودور مركز الرعاية الصحية الأولية والمتمثلة في استلام البلاغ من المدرسة.


تقييم الحالة حسب البروتوكول المعتمد

ويتم تقييم الحالة حسب البروتوكول المعتمد للتعامل مع الأمراض المعدية والإبلاغ الفوري (حصن بلس) لحالات الأمراض المعدية الواجبة الإبلاغ حسب الآلية المعتمدة.
وتبليغ الصحة العامة بالتجمع الصحي والحصول على التوجيهات والإجراءات الوقائية اللازمة، وفي حال الحاجة لإجراء زيارة ميدانية للمدرسة من فريق طبي وفق البروتوكول.


التحقق من سلامة التوصيات

ويتم الزيارة ورصد الملاحظات ويتم رفع التقرير للأمراض المعدية بالتجمع لمراجعة التقرير والتحقق من سلامة التوصيات، ولا يحق للمركز الصحي إصدار أي قرار مختلف عما هو مقر في الدليل.
ولا يقرر إيقاف الدراسة في فصل معين أو المدرسة أو تعليم عن بُعد ولا مخاطبة المدرسة أو الإدارة العامة للتعليم.

اقرأ أيضا

جواز السفر الجديد
11:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

أمطار غزيرة على عسير
11:04 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من مطر غزير وسيول على مكة

امانة مكة
10:51 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

أمانة مكة تهدد بغلق معارض السيارات بعكيشية لهذه الأسباب

أهم 10
9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

اقرأ أيضا

التخصصي يعالج السرطان بإعادة هندسة الخلايا التائية

حتى هذه الموعد.. "المسند" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

"العامة للعقار": 7 أحياء في الرياض تستعد لتسجيل عقاراتها

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

33 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

3145690281549474370 12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

طلاب المدارس 3:37 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها

وزارة التعليم 5:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إطلاق مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" لخدمة طلاب أكثر من 1300 مدرسة

Capto_Capture 2023-09-30_01-25-28_PM 1:30 م السبت، 30 سبتمبر 2023

معلم متقاعد بجازان فاجأ طلابه بزيارة.. وهذه ردة فعلهم

اقرأ أيضا

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

المركز الوطني التفتيش والرقابة
8:00 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

القضاء على ازدواجية التفتيش والرقابة بهذه الخطوة.. تعرف على التفاصيل

67676
7:52 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

أجواء صباحية ماطرة في المدينة وعسير (فيديو)

النفايات البحرية
7:41 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

20 مليونًا غرامة التخلص من النفايات الخطرة في البحار والسواحل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير الصحة
11:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

​​تقنية متقدمة جدًا.. وزير الصحة يُعلن عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون

وقاية
11:40 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"وقاية": لا عودة للطالب المصاب بمرض مُعْدٍ للمدرسة إلا بهذا الشرط

جواز السفر الجديد
11:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

أمطار غزيرة على عسير
11:04 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من مطر غزير وسيول على مكة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

الضمان الاجتماعي المطور
10:08 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنبيه من "الموارد" حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي