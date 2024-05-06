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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط وطريقة التقديم في برنامج أكاديمية الصحة العامة التدريبي

وقاية
وقاية
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أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، ممثلة في أكاديمية الصحة العامة، عن إطلاق برنامجها التدريبي الجديد "الصحة والسلامة المهنية" وهو برنامج تدريبي مجاني وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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مسمى البرنامج

- الصحة والسلامة المهنية (التحقيق التطبيقي).

أهداف البرنامج


1 - التعرف على أبرز الطرق لرصد المخاطر الصناعية.
2- التعرف على أبرز المخاطر المرتبطة بالأعمال الصناعية.
3 - القيام بتمارين ذاتية للتعرف على احتمالية وقوع الخطر وما مدى شدته.
4 - التعرف وبشكل متقدم على مخاطر الصحة والسلامة المهنية في القطاع المناعي.

الفئة المستهدفة

- جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية

تفاصيل البرنامج

- يقام البرنامج "عن بُعد".
- البرنامج مجاني بالكامل.

طريقة التقديم

التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي للهيئة:
المصدر ورابط التقديم: ( اضغط هنا )

عن الهيئة

وهيئة الصحة العامة، هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، وترتبط تنظيميًا بوزير الصحة.


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