رابط وطريقة التقديم في برنامج أكاديمية الصحة العامة التدريبي

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أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، ممثلة في أكاديمية الصحة العامة، عن إطلاق برنامجها التدريبي الجديد "الصحة والسلامة المهنية" وهو برنامج تدريبي مجاني وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:





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عن الهيئة



- الصحة والسلامة المهنية (التحقيق التطبيقي).1 - التعرف على أبرز الطرق لرصد المخاطر الصناعية.2- التعرف على أبرز المخاطر المرتبطة بالأعمال الصناعية.3 - القيام بتمارين ذاتية للتعرف على احتمالية وقوع الخطر وما مدى شدته.4 - التعرف وبشكل متقدم على مخاطر الصحة والسلامة المهنية في القطاع المناعي.- جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية- يقام البرنامج "عن بُعد".- البرنامج مجاني بالكامل.التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي للهيئة:المصدر ورابط التقديم: ( اضغط هنا وهيئة الصحة العامة، هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، وترتبط تنظيميًا بوزير الصحة.





