رابط وطريقة التقديم في برنامج أكاديمية الصحة العامة التدريبي

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أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، ممثلة في أكاديمية الصحة العامة، عن إطلاق برنامجها التدريبي الجديد "الصحة والسلامة المهنية" وهو برنامج تدريبي مجاني وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
مسمى
البرنامج-
الصحة والسلامة المهنية (التحقيق التطبيقي).
أهداف
البرنامج
1 - التعرف على أبرز الطرق لرصد المخاطر الصناعية.
2- التعرف على أبرز المخاطر المرتبطة بالأعمال الصناعية.
3 - القيام بتمارين ذاتية للتعرف على احتمالية وقوع الخطر وما مدى شدته.
4 - التعرف وبشكل متقدم على مخاطر الصحة والسلامة المهنية في القطاع المناعي.
الفئة
المستهدفة-
جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية
تفاصيل
البرنامج-
يقام البرنامج "عن بُعد".
- البرنامج مجاني بالكامل.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح الآن عبر الموقع الرسمي للهيئة:
المصدر ورابط التقديم: ( اضغط هنا )
عن
الهيئةوهيئة
الصحة العامة، هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية
وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.
في 2 مارس 2021 صدر قرار
مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة
باسم هيئة الصحة العامة، وترتبط تنظيميًا بوزير الصحة.