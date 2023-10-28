عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

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وجهت هيئة الصحة العامة "وقاية"، والتي تهدف هدف لحماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الأمراض، ورفع الجاهزية لطوارئ الصحة العامة، نصائح مهمة للوقاية من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية. اضافة اعلان





أهم 7 نصائح للوقاية من الأمطار والعواصف الرعدية



تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار



تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وعلى حسابها بمنصة "إكس" وجهت الهيئة أهم 7 نصائح يجب إتباعها أثناء هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والطقس غير المستقر، وهي:1 – إغلاق النوافذ بشكل محكم.2 – القيادة على الطرق ببطء وحذر.3 – الابتعاد عن لمس الأسلاك الكهربائية.4 – التحقق من حالة الطقس من المصادر المعتمدة.5 – الابتعاد عن أماكن تجمع المياه الراكدة؟6 – الحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.7 – يفضل فصل الأجهزة الإلكترونية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.فيما أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار.وطالبت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، مشددة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار على الجميع إتباع الآتي:1 – تجنب السرعة العالية.2 – استخدام إشارات التنبيه.3 – الابتعاد عن مناطق تجمع المياه.4- عدم الضغط عل الفرامل بقوة.5 – تشغيل مساحات الزجاج باستمرار.6 – ترك مسافة آمنة بين السائق ومن أمامه.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.