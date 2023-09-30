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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو..

معلم متقاعد بجازان فاجأ طلابه بزيارة.. وهذه ردة فعلهم

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الطلاب مع معلمهم
أ أ
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أظهر مقطع فيديو ردة فعل لا تصدق من طلاب إحدى المدارس الابتدائية في منطقة جازان، تجاه معلمهم المتقاعد أثناء زيارته إلى المدرسة.

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وخلال الفيديو، ظهر الطلاب وهم يستقبلون معلمهم باحتفاء وفرح أثناء زيارته للمدرسة في حفل اليوم الوطني الـ93 الذي أقامته المدرسة.

واحتضن الطلاب معلمهم ويقومون بالتهليل وتقبيله. فيما قام المعلم بتقبيلهم واحتضانهم أيضا.

مشهد مؤثر:


وفي مشهد مؤثر سابق، احتفل أحد الطلاب بمعلمه الذي تماثل للشفاء بطريقة مفاجئة أدهشت الجميع.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه من إحدى مدارس المملكة، من داخل فصل دراسي حيث يجلس الطلاب وأمامهم معلمهم الذي يتحدث قائلًا: "هذا الطالب بدر الجبرين احتفل بمعلمه المريض بعد أن تماثل للشفاء".

وأوضح الفيديو المتداول، كيف احتفل الطالب بمعلمه المريض الذي دخل الفصل وهو يتكئ على عكازين فأمر زميله معلم الفصل الطلاب بتحية معلمهم الذي كان مريضًا.

وتفاجأ المعلم المريض بالطالب الذي احتفل بشفائه بإحضار "تورتة"، وكتب عليها: "الحمد لله على السلامة الأستاذ سليمان"، "ابنك بدر الجبرين"، الأمر الذي دفع المعلم لأن يقبل رأس الطالب ويبكي متأثرًا، بسبب هذا الطالب الصغير وفعله الكبير، وسط تحية جميع الطلاب.

ومن خلال الفيديو، أخذ معلم الفصل يربت على كتف زميله المريض ويهدهد على قلبه مؤكدًا أن "هذا حقه وهو يستاهل كل خير" وأنه يسأل الله تعالى أن يشفيه شفاءً عاجلًا.

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