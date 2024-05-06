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مخبأة في حاوية بطاطس.. إحباط محاولة تهريب 27 كيلوجرامًا من الكوكايين

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إحباط محاولة تهريب 27 كيلوجرامًا من الكوكايين
أ أ
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب 27.636 كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدرة، عُثر عليها مخبأة في حاوية تحمل إرسالية بطاطس قادمة إلى المملكة عبر الميناء.اضافة اعلان


إحباط تهريب 27 كيلوجرامًا من الكوكايين 

 وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الحاويات القادمة، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مخبأة بداخل جهاز التكييف الخاص بحاوية الإرسالية.
 وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.


 وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.


 ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


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