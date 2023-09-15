وظائف إدارية حكومية لا تتطلب الخبرة في الهيئة السعودية للمقاولين

أ أ
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح ,ظائف إدارية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
- مدير مشروع (Project Manager)
المسميات الوظيفية
- مهندس أول تراخيص (Licensing Sr. Engineer)
- مسؤول أول علاقات عامة (Public Relations Sr. Officer)
- مسؤول مشتريات (Procurement Officer)
- مدير إدارة التسويق والاتصال (Marketing & Communication Director)
- إدارة الأعمال
التخصصات المطلوبة:
- العلاقات العامة
- التسويق
- الإعلان
- إدارة سلاسل الإمداد
- اللوجستيات
- الهندسة
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
الشروط العامة:
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.