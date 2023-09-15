وظائف إدارية حكومية لا تتطلب الخبرة في الهيئة السعودية للمقاولين

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح ,ظائف إدارية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية





التخصصات المطلوبة:





الشروط العامة:





نبذة عن الهيئة:





طريقة التقديم:

