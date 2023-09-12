أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب وأزمة كتب بالمدارس العالمية وعدد العمالة المنزلية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً ، والتي جاء أبرزها كالتالي:
في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني
كشف برنامج سكني عن حالة استثنائية وحيدة يُسمح فيها للأعزب بالحصول على الدعم السكني.
"الموارد البشرية": نحو 18 ألف مواطن لديه 5 من العمالة المنزلية فأكثر
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد أصحاب العمل ممن لديهم خمسة فأكثر من العمالة المنزلية، بلغ نحو 17.715 شخصًا، وفقًا لـ"الاقتصادية".
أزمة كتب.. المدارس العالمية تغير المناهج بعد شهر من بداية العام
برغم مرور نحو 4 أسابيع على بدء الدراسة فإن هناك العديد من المدارس العالمية لم تنته من اختيار الكتب الدراسية للعام الجاري.
تحذير من "صحة الرياض" بخصوص احتجاز الجثامين
حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.
محطات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني للمملكة
في 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.
بقرار وزاري.. تعديل اللائحة التنفيذية للمقيّمين المعتمدين
أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
توضيح من "أمانة الشرقية" بشأن ما يحدث بطريقي الملك سعود والخدمة
أصدرت أمانة المنطقة الشرقية توضيحًا عاجلًا بشأن ما تم رصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص التكدس والارتداد المروري الحاصل على مدخل طريق الملك سعود من طريق ابوحدرية.
لا تشترط الخبرة.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي: