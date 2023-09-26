الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
وزير الموارد البشرية
أ أ
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أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة.اضافة اعلان
وذلك بهدف تشجيع للعمل التطوعي، وتحقيق لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 ، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.


تعزيز مفاهيم العمل التطوعي

وأوضح الوزير أن إطلاق الدورة الثالثة للجائزة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها في الدورتين السابقتين، وتعزيزاً لمفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام.
إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس.


تكريم الممارسات التطوعية

وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المتميزة والقائمين عليها.
وتحرص الجائزة على الإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.


الفئات المستهدفة

وتستهدف الجائزة ست فئات، هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، والتعليمية (الجامعات والكليات وإدارات التعليم)، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد.


زيارة المنصة الوطنية

 ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ الجهات والأفراد الراغبين بالمشاركة في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى زيارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
وذلك لمعرفة ضوابط المشاركة، إضافة إلى معايير التحكيم ومراحل الجائزة من خلال الرابط: ‏‪https://award.nvg.gov.sa/ .

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