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وزير الدفاع يبحث أوجه التعاون في المجالات الدفاعية مع نظيره السلوفاكي

وزير الدفاع
وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك.اضافة اعلان

بحث التعاون في المجالات الدفاعية


وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث التعاون في المجالات الدفاعية، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
 حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.
ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. كما حضره من الجانب السلوفاكي سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، والأمين العام لمكتب الخدمة التابع لوزارة الدفاع بيتر كرايتشيروفيتش، ومديرة مكتب وزير الدفاع كارين سيلبرهورن.

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