عاجل.. القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي أثناء مشاجرة بالرياض

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية فيما بينهم.





شرطة الرياض تقبض على 8 مقيمين: اضافة اعلان



القبض على متحرش في الرياض:



جوازات مطار الملك خالد الدولي تضبط مسافرا من الجنسية السورية:



إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (8) مقيمين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية بينهم. pic.twitter.com/oudwpM0OSm January 6, 2024

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، تمكنت إدارة الجوازات بمطار الطائف من ضبط مسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.جوازات مطارات الطائف تضبط مسافرا حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة:وأوضحت أن المسافر من الجنسية الباكستانية وقدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.في وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.وأوضحت أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.