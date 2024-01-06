لمن يقل عمره عن 21 سنة .. شروط ومميزات الحصول على تمويل شركة تسهيل الجديد

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تقدم شركة تسهيل مجموعة متنوعة من التمويلات لجميع العملاء بهدف تلبية احتياجاتهم المختلفة حيث يعد التمويل من خلال الشركة إحدى الخيارات الهامة التي يتم اتخاذها من قبل العديد من الأشخاص. اضافة اعلان





كيفية التقديم للحصول على التمويل من شركة تسهيل:





مميزات التسجيل في شركة تسهيل:





وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:



يمكن للجميع سهولة الحصول على التمويل من تسهيل بكل سهولة ويسر من خلال اتخاذ بعض الخطوات الإلكترونية التي تتمثل فيما يلي:1- يقوم المواطن في البداية بالولوج إلى الموقع الخاص لشركة تسهيل الإلكترونية.2- ينبغي أن يقوم المواطن بملئ الطلب الخاص للتمويل الشخصي مثل كتابة الاسم كاملاً وكتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية ورقم الهاتف و تحديد محل الإقامة.3- ينبغي أن يتم تقديم المستندات المطلوبة والأوراق اللازمة إلى الجهات المسؤولة.4- ينبغي أن يتم الإنتظار حتى يتم مراجعة الطلب الخاص بك من الجهات المختصة في شركة تسهيل.5- المميزات الخاصة بالحصول على التمويل الشخصي من شركة تسهيل.هناك بعض المميزات التي يتم الحصول عليها مباشرة في حين تم التسجيل في شركة تسهيل للحصول على التمويل وتتمثل تلك المميزات فيما يلي:1- يتم الموافقة بشكل فوري للحصول على التمويل.2- يتم السماح لتسديد القيمة الخاصة بالتمويل الحاصل عليه لفترة زمنية طويلة تصل إلى 60 شهراً.3- تكون النسبة الخاصة للتمويل تصل إلى 80%.4- تضم الجهات المسؤولة في شركة تسهيل على خدمة عملاء متميزة.5- الشروط الخاصة للحصول على التمويل الشخصي من خلال شركة تسهيلهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر جميعا لدى جميع المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي.1- ينبغي على المتقدم أن يكون حاصلاً على الجنسية السعودية.2- يجب أن يكون المتقدم مقيماً بشكل مستمر في أراضي المملكة.3- يجب أن يتمتع بالسمعة الجيدة والسلوك الحسن.4- ينبغي أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عاماً.