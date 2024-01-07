عاجل.. شروط وطريقة تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل بالضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل بالضمان الاجتماعي، حيث يرغب الكثيرون في معرفة طريقة الحصولة على الدعم. اضافة اعلان



جاء ذلك ردًا على تساؤلات بعض المواطنين الراغبين في الانضمام للبرنامج بالتزامن مع استمرار تلقيها طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج وفق الشروط الأساسية للاستحقاق.





شروط تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل:





كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي:





حدد برنامج الضمان الاجتماعي شروط التسجيل، وتتضمن ما يلي:يضم البرنامج المتقدمين من جنسية سعودية باستثناء زوجة المواطن وكذلك المطلقة والأرملة التي لديها إقامة سارية، مقيمة دائمة في المملكة ولديها ما يثبت الحالة.الأبناء من الأرملة والمطلقة من مواطن غير سعودي بشرط التواجد في المملكة ووجود إقامة سارية للأبناء وإثبات حالة بوثيقة رسمية للزواج.ذوي الحاجات والأيتام لمن لهم بطاقات تنقل وتكون سارية، بالإضافة إلى ما يثبت وجود إعاقة.1- الاستعداد للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم.2- زيارة منصة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية.3- الضغط على مربع تسجيل مستخدم جديد.4- تسجيل جميع المعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.5- يتم إرسال رقم التحقق على الهاتف، يرجى إدخاله.6- النقر على أيقونة توثيق.7- بعد ذلك يتم تسجل الدخول للموقع عبر رقم الهوية ورمز المرور.8- التعديل على البيانات المطلوبة.