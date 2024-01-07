الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. شروط وطريقة تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل بالضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل بالضمان الاجتماعي، حيث يرغب الكثيرون في معرفة طريقة الحصولة على الدعم.اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على تساؤلات بعض المواطنين الراغبين في الانضمام للبرنامج بالتزامن مع استمرار تلقيها طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج وفق الشروط الأساسية للاستحقاق.

شروط تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل:


حدد برنامج الضمان الاجتماعي شروط التسجيل، وتتضمن ما يلي:

يضم البرنامج المتقدمين من جنسية سعودية باستثناء زوجة المواطن وكذلك المطلقة والأرملة التي لديها إقامة سارية، مقيمة دائمة في المملكة ولديها ما يثبت الحالة.

الأبناء من الأرملة والمطلقة من مواطن غير سعودي بشرط التواجد في المملكة ووجود إقامة سارية للأبناء وإثبات حالة بوثيقة رسمية للزواج.

ذوي الحاجات والأيتام لمن لهم بطاقات تنقل وتكون سارية، بالإضافة إلى ما يثبت وجود إعاقة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي:


1- الاستعداد للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم.
2- زيارة منصة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية.
3- الضغط على مربع تسجيل مستخدم جديد.
4- تسجيل جميع المعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.
5- يتم إرسال رقم التحقق على الهاتف، يرجى إدخاله.
6- النقر على أيقونة توثيق.
7- بعد ذلك يتم تسجل الدخول للموقع عبر رقم الهوية ورمز المرور.
8- التعديل على البيانات المطلوبة.

اقرأ أيضا

عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

عاجل.. منصة مساند توضح حالات استرجاع قيمة التأمين للعمالة المنزلية

ولي العهد يهنئ الشيخ محمد صباح السالم الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس وزراء الكويت

بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في محايل عسير

برنامج ريف يوضح تأثير بيانات دراسة الجدوى على التسجيل واستحقاق الدعم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي 1:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور يجيب على 8 استفسارات ملحة

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 5:11 م السبت، 09 ديسمبر 2023

"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

القحطاني - متحدث الارصاد 4:19 م السبت، 09 ديسمبر 2023

متحدث "الأرصاد": دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1) 3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

اقرأ أيضا

ا
6:42 م السبت، 06 يناير 2024

ضبط هندي لترويجه "الشبو" بالمنطقة الشرقية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:52 م السبت، 06 يناير 2024

توضيح مهم من التأمينات بشأن إلغاء مدة الاشتراك

Capture
5:51 م السبت، 06 يناير 2024

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شرق القنفذة

المتهمين
5:26 م السبت، 06 يناير 2024

جدة.. القبض على 3 مقيمين لترويجهم "الشبو"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:03 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. شروط وطريقة تسجيل مستفيدي التأهيل الشامل بالضمان الاجتماعي

مواقيت الصلاة
1:00 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. الأحد 25 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

مقيم سوري
12:29 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. موقف إنساني مؤثر.. مقيم يعفو عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله (فيديو)

معلم متاقعد
10:09 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

منصة قوى
8:06 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. كيف يمكن استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها؟

التأمينات الاجتماعية1
7:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: المستفيد يستحق دعم ساند للمرة الثانية بهذا الشرط