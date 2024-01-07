الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عند تساقط البرد والثلوج.. ما الذي يمكن عمله في حالات الصقيع؟

بردية كثيفة
البرد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
سقطت أكوام من البرد على مدينة بريدة يوم الجمعة الماضي، في وقت يتوقع فيه خبراء استمرار تساقط الثلوج.

هندسة أنظمة التصريف:اضافة اعلان


واقترح مختصون في هندسة أنظمة التصريف خططا للتعامل مع كميات البرد والثلوج، وقسمها بعضهم على مرحلتين، وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها، وتخفيفها إلى أقصى قدر ممكن.

قال الخبير الهندسي، المتخصص في نظام تصريف السيول المهندس صالح الزهراني، وفقا لـ"الوطن"، إن التعامل مع الظروف المناخية التي تشهد هطول البرد والثلج الكثيفين، يتم عبر مرحلتين:

المرحلة الأولى:


في حالات الصقيع

هي المرحلة التي تلي تساقط الثلوج والبرد مباشرة، حيث يتم التعامل معها من خلال إزاحتها عن الطرق، وفتح إغلاقات الحركة المرورية الناتجة عنها.

وتُستخدم في ذلك معدات متخصصة، تقوم بتجميع أكوام الثلوج، ودفعها خارج حرم الطريق بواسطة نظام ميكانيكي، كما يمكن استخدام الجرافات العادية لمثل هذا الغرض، لكنها قد تحتاج إلى وقت أطول لإتمام العمل.

وتبذل الجهات ذات العلاقة جهودًا حثيثة للتوعية والتنبيه بالمخاطر التي تصاحب هذه المرحلة، كما يُنصح أصحاب المركبات في المناطق التي تشهد مثل هذه الظواهر المناخية، بأن يختاروا إطارات مناسبة لمركباتهم.

المرحلة الثانية:


أسطح المباني

تتمثل المرحلة الثانية بتلك المرحلة تلي تساقط الثلوج وتعقبها بساعات، حيث يبدأ البرد والثلج بالذوبان والعودة للحالة السائلة، وفي هذه المرحلة تقوم شبكة تصريف مياه الأمطار بدورها في تصريف المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج والحد من تجمعها.


اقرأ أيضا

ولي العهد يهنئ الشيخ محمد صباح السالم الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس وزراء الكويت

بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في محايل عسير

برنامج ريف يوضح تأثير بيانات دراسة الجدوى على التسجيل واستحقاق الدعم

ضبط هندي لترويجه "الشبو" بالمنطقة الشرقية

توضيح مهم من التأمينات بشأن إلغاء مدة الاشتراك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 11:24 م السبت، 09 ديسمبر 2023

الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود في الباحة.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 5:11 م السبت، 09 ديسمبر 2023

"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

القحطاني - متحدث الارصاد 4:19 م السبت، 09 ديسمبر 2023

متحدث "الأرصاد": دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1) 3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

اقرأ أيضا

Capture
5:51 م السبت، 06 يناير 2024

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شرق القنفذة

المتهمين
5:26 م السبت، 06 يناير 2024

جدة.. القبض على 3 مقيمين لترويجهم "الشبو"

WhatsApp Image 2024-01-06 at 4.23.09 PM
5:26 م السبت، 06 يناير 2024

لمن يقل عمره عن 21 سنة .. شروط ومميزات الحصول على تمويل شركة تسهيل الجديد

إيجار
5:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مقيم سوري
12:29 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. موقف إنساني مؤثر.. مقيم يعفو عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله (فيديو)

معلم متاقعد
10:09 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

منصة قوى
8:06 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. كيف يمكن استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها؟

التأمينات الاجتماعية1
7:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: المستفيد يستحق دعم ساند للمرة الثانية بهذا الشرط

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
6:02 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:52 م السبت، 06 يناير 2024

توضيح مهم من التأمينات بشأن إلغاء مدة الاشتراك