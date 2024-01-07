عند تساقط البرد والثلوج.. ما الذي يمكن عمله في حالات الصقيع؟

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سقطت أكوام من البرد على مدينة بريدة يوم الجمعة الماضي، في وقت يتوقع فيه خبراء استمرار تساقط الثلوج.





هندسة أنظمة التصريف: اضافة اعلان



المرحلة الأولى:



المرحلة الثانية:



واقترح مختصون في هندسة أنظمة التصريف خططا للتعامل مع كميات البرد والثلوج، وقسمها بعضهم على مرحلتين، وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها، وتخفيفها إلى أقصى قدر ممكن.قال الخبير الهندسي، المتخصص في نظام تصريف السيول المهندس صالح الزهراني، وفقا لـ"الوطن"، إن التعامل مع الظروف المناخية التي تشهد هطول البرد والثلج الكثيفين، يتم عبر مرحلتين:في حالات الصقيعهي المرحلة التي تلي تساقط الثلوج والبرد مباشرة، حيث يتم التعامل معها من خلال إزاحتها عن الطرق، وفتح إغلاقات الحركة المرورية الناتجة عنها.وتُستخدم في ذلك معدات متخصصة، تقوم بتجميع أكوام الثلوج، ودفعها خارج حرم الطريق بواسطة نظام ميكانيكي، كما يمكن استخدام الجرافات العادية لمثل هذا الغرض، لكنها قد تحتاج إلى وقت أطول لإتمام العمل.وتبذل الجهات ذات العلاقة جهودًا حثيثة للتوعية والتنبيه بالمخاطر التي تصاحب هذه المرحلة، كما يُنصح أصحاب المركبات في المناطق التي تشهد مثل هذه الظواهر المناخية، بأن يختاروا إطارات مناسبة لمركباتهم.أسطح المبانيتتمثل المرحلة الثانية بتلك المرحلة تلي تساقط الثلوج وتعقبها بساعات، حيث يبدأ البرد والثلج بالذوبان والعودة للحالة السائلة، وفي هذه المرحلة تقوم شبكة تصريف مياه الأمطار بدورها في تصريف المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج والحد من تجمعها.