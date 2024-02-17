وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع عدد من المسؤولين والمستثمرين في كندا

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زار وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان, ووفد التعليم المرافق له عدداً من المؤسسات التعليمية والجامعات في كندا، والتقى العديد من المسؤولين والمستثمرين هناك، وذلك ضمن برنامج الزيارة التي قام بها خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024م.



بحث فرص التعاون في مجال التعليم



لقاءات مع قيادات وعمداء الكليات



واستعرضت الزيارة فرص الاستثمار في مجال التعليم وجذب الاستثمارات إلى المملكة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي القائم بين المملكة وكندا في كافة المجالات العلمية، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات العلاقة، إلى جانب تطوير الشراكات بين وزارة التعليم والجامعات والكليات الكندية.والتقى وزير التعليم في اليوم الأول من الزيارة رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين وقياداتها بمدينه "أوتاوا"، حيث تم مناقشة فرص التعاون في مجالات التدريب الطبي وخطط اعتماد البرامج الطبية في جامعات المملكة، كما زار الوفد السعودي "أكاديمية التراث" المتخصصة بتعليم الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلّم تشمل التوحد وعُسر القراءة وفرط النشاط الحركي لجميع صفوف التعليم العام، والاطلاع على المناهج وأساليب التعليم الخاص المتوفرة، إلى جانب مناقشة فرص الشراكات مع الجهات ذات الصلة في المملكة.وناقش الوفد خلال زيارته لجامعة "أوتاوا" والالتقاء بقيادات وعمداء الكليات، خطط التعاون مع وزارة التعليم والجامعات السعودية في مجالات البحث والابتكار والتبادل الطلابي والأكاديمي، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة في المملكة في قطاع التعليم، كما زار الوفد "مركز أبحاث الخلايا الجذعية" ضمن معهد مستشفى" أوتاوا" التابع لجامعة "أوتاوا" واطلع على أحدث التقنيات والتطبيقات العلاجية للأبحاث في مجال الخلايا الجذعية.وتضمنت زيارات الوفد إلى مدينة "تورينتو" في اليوم الثاني، لقاء وزير العمل والهجرة والتدريب وتطوير المهارات في مقاطعة" أونتاريو"، كذلك لقاء رئيس جامعة" تورنتو" ومنسوبيها، ومناقشة فرص التعاون و تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة في التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة، إلى جانب الوقوف على مركز Eric Jackman Institute للتعليم المبكر (من الحضانة للصف السادس) والتابع لمعهد أونتاريو للدراسات في التربية، والاطلاع على التطبيقات العملية لوسائل ونظريات التعليم الحديثة، كما التقى الوفد في مقر الجامعة مع الشركات التقنية والتدريبية التي تعمل في مجال التعليم.واطلع الوفد على آليات العمل في مركز Digital Media Zone (DMZ) التابع لجامعة "تورنتو ميتروبوليتان"، والذي يُصنّف كأفضل حاضنة أعمال جامعية على مستوى العالم؛ لتأهيل ودعم رواد الأعمال من الطلبة الموهوبين.