وزير التعليم يلتقي الطلبة المبتعثين في كندا

أ أ



التقى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان والوفد المرافق له، الطلبة السعوديين المبتعثين لدولة كندا.

جاء ذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا د.آمال بنت يحيى المعلمي، والقائم بأعمال الملحقية بكندا د.سعيد بن كريدي السبيعي وعدد من منسوبي الملحقية، وذلك ضمن برنامج زيارة معاليه لدولة كندا.





أوضاع المبتعثين:



واطلع الوزير خلال اللقاء على أوضاع المبتعثين، واستمع لاستفساراتهم في حوار مفتوح حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم خلال مرحلة الابتعاث.وأكد الوزير البنيان دور المبتعثين في تقديم صورة مشرّفة للمواطن السعودي، والتي تعكس القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية للمملكة، وتبرز ما تمر به من تطورات في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.