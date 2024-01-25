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عاجل.. إعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي

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شؤون الجامعات
أ أ
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أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بإعفاء ثماني فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات.
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إعفاء 8 فئات من ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي:


وتشمل هذه الفئات:

1- الإعاقة السمعية.
2- الإعاقة البصرية.
3- صعوبات التعلم.
4- اضطرابات التوحد.
5- الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
6- الإعاقة الجسمية والصحية.
7- اضطراب اللغة والكلام.
8- فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وزير التعليم وجه بإعفاء هذه الفئات من ذوي الإعاقة:


أوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبد الله البسام، أن قرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بناءً على توجيه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان.

وأضاف: "وجه الوزير بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي".

جلسات وورش عمل متعددة لمناقشة الدراسات حول الإعفاء:


كما بين البسام أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم.

وسوف تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية.


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