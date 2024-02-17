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وزارة البيئة تستقبل عبر منصة "نما" طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم

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مؤتمر وزارة البيئة
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدئها استقبال طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم الزراعية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وذلك عبر بوابة "نما" الإلكترونية.اضافة اعلان

برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية:

 ويهدف برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية، والاستغناء عن مصادر الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء، في القطاع الزراعي؛ ومن ثم الإسهام في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، والحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، تحقيقًا لأهداف رؤية"المملكة 2030" الطموحة.
 وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد نظمت بالتعاون مع وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل لأصحاب المزارع شرحت خلالها أهداف ومزايا برنامج إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي.

رئيس الفريق الزراعي للبرنامج:

 وأوضح رئيس الفريق الزراعي للبرنامج؛ المهندس محمد بن عبد العزيز العبد اللطيف، أن البرنامج يمر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي جمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية. والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر منصة "نما" ضمن موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.
 ويدعو البرنامج المزارعين لتسجيل رغباتهم لإيصال الشبكة الكهربائية لحيازاتهم التي صدر لها سجل زراعي مطور، من خلال الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، والاطلاع على الشروط والأحكام، وتعبئة بيانات الطلب، وإضافة بيانات الموقع، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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