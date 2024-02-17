وزارة البيئة تستقبل عبر منصة "نما" طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدئها استقبال طلبات المزارعين الراغبين في إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازاتهم الزراعية، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وذلك عبر بوابة "نما" الإلكترونية.





برنامج إزاحة الوقود السائل إلى الربط بالشبكة الكهربائية:



رئيس الفريق الزراعي للبرنامج:

