السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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عاجل.. تصل لـ ٦ درجات.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة

عبد-العزيز-الحصيني
الحصيني
أ أ
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كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

درجات الحرارة

وقال الحصيني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع إكس: " بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و6 درجات مئوية عن الأيام الماضية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق.

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وتابع: "الأجواء تتميز بالبرودة ليلاً والاعتدال نهاراً على معظم المناطق عدا تهامة وسواحل مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، ويتوقع لها أجواءٌ تميل للحرارة نهاراً معتدلة ليلاً، مشيراً إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445".

طقس الـ 36 ساعة المقبلة

وأكمل: "يتوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم السبت 8 رجب إلى نهار غد الأحد 9 رجب 1445هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة وشرقها".
وأضاف: "تمتد الأمطار وهي من خفيفة لمتوسطة إلى جنوب غرب وجنوب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من مدينة جدة، كما تمتد إلى أجزاءٍ من عُمان والإمارات واليمن، والله أعلم".
وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة، وشِبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

صواعق رعدية على محافظات جازان:

كما يتوقع صواعق رعدية على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.
 وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

سيول وأمطار على عسير:

كما نبه المركز الوطني للأرصاد أيضا، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
 وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

سحب ممطرة وغيوم على الرياض:


أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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