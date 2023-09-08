صوّب عليه النار من ظهره .. تنفيذ حكم الشرع في مقيم أنهى حياة مواطن بالرياض

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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض.





نص البيان:

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). اضافة اعلان



تفاصيل الواقعة



أقدم / سلطان بن مديسيس بن عياد العنزي - مقيم نازح -، على قتل / سلمان بن ضيف الله بن فرحان الحربي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس وإصابته في صدره وظهره، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.



الجهات الأمنية



وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.



وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.



تنفيذ الحكم

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سلطان بن مديسيس بن عياد العنزي - مقيم نازح -، يوم الخميس بتاريخ 22 / 2 / 1445هـ الموافق 7 / 9 / 2023 م بمنطقة الرياض.



وزارة الداخلية



ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.



وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.